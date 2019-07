Jeffrey Epstein arrestato per violenze sessuali e traffico di minori

Il magnate Jeffrey Epstein, 66enne broker e filantropo newyorkese, è stato fermato all’aeroporto di Teterboro, nel New Jersey, con le accuse di violenze sessuali e traffico di minori. Domani, lunedì 8 luglio dovrà presentarsi in tribunale federale a New York per essere giudicato. Epstein sarebbe stato arrestato appena sceso dal suo aereo privato di ritorno dalla capitale francese. Le accuse riguardano dei crimini commessi dal 1999 al 2005, tra la Grande Mela e Palm Beach.

Anche nel 2008 era finito in carcere in Florida per la stessa accusa, quella di violenza sessuale su una minorenne che lo aveva accusato di averla costretta a spogliarsi e in seguito a massaggiarlo anche nelle parti intime. In quel caso rimase dietro le sbarre per 13 mesi. Quell’anno però il legale del miliardario riuscì, nonostante le 36 vittime pronte ad accusarlo, a ottenere un patteggiamento molto favorevole per il suo cliente, evitandogli un possibile ergastolo. Fu l’allora procuratore della Florida, Alexander Acosta, oggi ministro del Lavoro, a infliggere a Epstein una condanna molto leggera.