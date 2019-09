Johnson sconfitto sfida i laburisti: "Brexit o elezioni anticipate"

È la giornata più lunga per il premier britannico Boris Johnson, che di fronte alla Camera dei Comuni deve convincere il parlamento a mettere al sicuro la Brexit. L'uscita del Regno Unito dall'Unione europea agita Londra da molti mesi. Lo spettro del no-deal, l'uscita senza un accordo con l'Ue, continua a essere il vero e proprio incubo della politica britannica. Ed è lo scoglio su cui devono infrangersi tutti i governi, da quello di Theresa May a quello attuale di Johnson. Dopo aver perso la maggioranza, il premier oggi ha capito di non poter perseguire i suoi piani con Westminster al suo fianco, e la sconfitta è chiara. Il Parlamento ha approvato una mozione che prevede che sia il legislativo a controllare la Brexit.

" Così ci mozzate le gambe! Ci costringerete a elemosinare! Ci arrenderemo ai diktat dell'Europa! Volete bloccare la Brexit! Ma il 31 ottobre si esce comunque! ", queste le frasi di Johnson riportate da Repubblica. E nella battaglia della Camera, il primo ministro inglese ha sfidato l'opposizione laburista guidata da Jeremy Corbyn con una proposta semplice quanto estremamente densa di conseguenze per la politica del Regno e dell'Unione europea. Johnson ha offerto ai laburisti una doppia opzione: accettare la Brexit così come definita dal governo conservatore oppure andare a elezioni anticipate nel brevissimo termine, ovvero il 15 ottobre.