Kashmir, allarme terrorismo: evacuate 20mila persone

In Kashmir sono state evacuate 20.000 persone in seguito a un’allerta sicurezza diramata dal governo locale sulla base di informazioni dell’intelligence.

La decisione è stata presa dal governo locale per il forte rischio di eventuali attentati terroristici nella zona sacra del monte Amarnath, meta di turisti e pellegrini. L’area in questione è a maggioranza musulmana e dal 1947 è al centro di una contesa tra l’India e il Pakistan.

La minaccia più grande è rappresentata dai terroristi pakistani che potrebbero prendere di mira la folla con attentati in grado di mietere centinaia di vittime. Le persone evacuate sono state trasferite nella capitale Srinagar, trasportate da decine di autobus speciali.

Una zona caldissima

L’India aveva a più riprese assicurato che la zona fosse sotto controllo ma fonti di intelligence hanno spinto le autorità locali a prendere la misura più drastica per prevenire eventuali stragi.

Nei pressi del monte Amarnath, a 140 chilometri da Srinagar, era già attivo un contingente di 40mila militari per garantire lo svolgimento del pellegrinaggio in sicurezza, un pellegrinaggio che proprio in questo periodo, per 46 giorni, richiama centinaia di migliaia di fedeli hindu da tutta l’India.

Al momento ci sono stati 340.000 partecipanti ma l’allerta terrorismo ha spinto il governo locale a blindare la zona.