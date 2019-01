Nairobi, attentato a un hotel. I jihadisti rivendicano l'assalto

Forti esplosioni e spari all'hotel DustiD2 di Nairobi (Kenya). " C'è stata una bomba, ci sono molti spari ", racconta un uomo che lavora negli uffici del complesso dell'hotel. L'esplosione è stata avvertita anche dagli uffici dell'agenzia Afp, che si trova a circa cinque km di distanza dal compound, che ospita l'albergo e uffici in un quartiere di lusso.

Una guardia privata di sicurezza ha fatto riferimento a "banditi". Sembra che il commando sia composto da quattro persone e che si trovi ancora nella struttura. Nell'albergo ci sarebbero anche diversi ostaggi, persone rimaste intrappolate. Nell'esplosione hanno preso fuoco anche diverse automobili che hanno reso la zona una blocco di fuoco. I morti, al momento, sarebbero tre e i feriti sono già 14.

L’attacco è iniziato all’ingresso del complesso che ospita l’hotel. Gli aggressori hanno aperto il fuoco contro le guardie, poi hanno lanciato esplosivi contro alcune auto parcheggiate, che hanno preso fuoco. La polizia ha arrestato uno dei terroristi. I suoi complici sono invece ancora all’interno della struttura. L’uomo aveva con sé diverse armi.

"Siamo sotto attacco", dice il corrispondente della Bbc da Nairob.

Intanto, in una telefonata alla Bbc, un portavoce degli Al Shabaab somali ha rivendicato la responsabilità "dell'operazione in corso a Nairobi", a nome del gruppo terrorista islamico.

Shattered doors, exploring cars, injuries and lots of shooting. What's going on? No answers yet. 14 Riverside. pic.twitter.com/sAJr5dXRjL