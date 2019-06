Kenya, sacerdote pugnalato a morte in circostanze misteriose

In Kenya, un sacerdote cattolico è stato misteriosamente pugnalato a morte a circa 200 chilometri dalla capitale Nairobi.

La vittima è il giovanissimo presbitero don Eutycas Murangiri Muthur, 32 anni, che era uno dei sacerdoti della diocesi di Meru, una sede suffraganea dell'arcidiocesi di Nyeri guidata dal vescovo Salesius Mugambi. Don Muthur, che era stato ordinato il 23 dicembre 2018 e prestava il suo servizio sacerdotale in una delle 64 parrocchie della diocesi, quella di Limbine, è stato assassinato con delle coltellate sul viso mentre si trovava davanti a un popolare luogo di intrattenimento del Kenya, quello presso il centro commerciale Makutano a Imenti North.

A quanto pare, uno o più individui si sono introdotti nella sua vettura, una Toyota Kami, intorno all'una e trenta della notte tra il 4 e il 5 giugno e lo hanno ucciso attraverso due pugnalate che hanno causa una grave emorragia. Secondo i siti di informazione del Kenya la polizia sta indagando sulle circostanze della morte del prete cattolico, religioso che è stato pugnalato a morte al di fuori di un bar, in cui lui e altri due avevano appena bevuto qualcosa.

Il comandante della Polizia di Meru, Patrick Lumumba, ha dichiarato che la donna e l'uomo che stavano bevendo con don Murangiri, rispettivamente di 25 e 27 anni, adesso sono sotto la custodia della Polizia. "I due possono aiutarci a sapere cosa è successo" , ha affermato Lumbumba. Anche l’auto del sacerdote ucciso è stata rimorchiata alla stazione di Polizia di Meru, dove si stanno facendo i rilievi per individuare delle impronte digitali. Il cadavere del sacerdote, invece, è stato portato all'obitorio del Meru Level Five Hospital. Dopo i necessari rilievi, il sacerdote sarà sepolto il prossimo lunedì 10 giugno.