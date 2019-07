Kyoto animation in fiamme: ci sono morti e feriti

Incendio alla Kyoto Animation, dove almeno 38 persone sono rimaste ferite (di cui 10 in condizioni critiche) e altre 24 hanno perso la vita. Le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo, sospettato di aver appiccato fuoco intenzionalmente: avrebbe sparso del liquido infiammabile per innescare le fiamme. Il 40enne è rimasto ferito durante l'atto ed è stato perciò trasportato in ospedale. Un funzionario della polizia di Kyoto ha dichiarato ai microfoni dell'agenzia di stampa AFP: " Un uomo ha gettato un liquido e ha dato fuoco ". Al momento non sono non sono disponibili ulteriori informazioni sull'uomo. L'episodio è avvenuto alle 10:35 di oggi (ora locale, in Italia l’1:30 del mattino).

L'episodio

Un portavoce dei vigili del fuoco ha fatto sapere che " dodici persone in arresto cardiaco sono state trovate al piano terra e al primo piano. Altri sembrano non essere riusciti a scappare ". Stando a quanto riportato dall'Ansa, all'esterno dell'edificio del noto studio di animazione è stata allestita una tenda dove i presenti al momento dell'incendio (circa 70) potranno usufruire dell'assistenza e l'accoglienza offerte.