Il tifone Hagibis si abbatte sul Giappone

Sono sette milioni le persone che devono essere evacuate in Giappone per l’uragano Hagibis, il più potente e mai visto da oltre sessant’anni. Nonostante le misure di sicurezza eccezionali quando l’uragano è passato nella costa meridionale oltre 30 persone sono rimaste ferite. Ma, ancor prima del suo arrivo, il tifone ha causato enormi disagi, costringendo la cancellazione di due partite del mondo di Rugby, ritardando il Gran Premio del Giappone e facendo rimanere a terra tutti i voli nella regione di Tokyo.

Hagibis, ha toccato terra sulla principale isola giapponese di Honshu alle sette di questa mattina prima di arrivare poi a Izu, una penisola a sud-ovest di Tokyo. La tempesta ha provocato due vittime due ore prima del suo arrivo, quando i suoi venti hanno investito un’auto a Chiba a est di Tokyo e ha ucciso il conducente e un passeggero.

Ma è stata la pioggia torrenziali portata da Hagibis che ha spinto la JMA (Japan Meteorological Agency) ad emettere un avviso di emegenza ai massimi livelli per Tokyo e le aree circostanti. Piogge senza precedenti si sono riversate in città e nei villaggi vicini, per cui è stato diramato l’allarme, visto che la possibilità di frane e alluvioni è altissima.

Almeno due sono già state registrate che hanno provocato un morto a Gunma a nord di Tokyo. Ma la tragedia non finisce qui, ad aggravare la situazione anche un terremoto di magnitudo 5,7 ha fatto tremare tutta l’area di Tokyo creando ulteriore scompiglio e paura tra la popolazione.

Nessuno, a memoria d’uomo ricorda una situazione del genere, con tetti divelti, case distrutte e auto ridotte a rottami.Il servizio metereologico ha previsto 50,8 centimetri di pioggia che cadranno tra oggi e domani, con la conseguenza dell'esondazioni di numerosi fiumi nella regione di Tokai.

A Kanagawa, le autorità hanno emanato un’allerta per una diga che ha raggiunto il livello di guardia e ha fatto evacuare in tutta fretta le popolazioni a valle. Oltre 180.000 persone sono senza energia elettrica. Tutti i negozi, centri commerciali, distributori di benzina sono stata chiusi.

Il Giappone è colpito da circa 20 tifoni all’anno, nonostante la capitare non riporti solitamente gravi danni. Ma l'arrivo di di Hagibis che si è abbattuto sull’isola poche settimane dopo Faxai che ha colpito l’area con una forza simile uccidendo due persone e causando gravi danni a Chiba, sembra poter cambiare le carte in tavola.

Diciassettemila sono le forze di polizia e militari messe in campo per le operazioni di salvataggio. Anche i treni hanno subito uno stop e numerosi voli sono stati cancellati. Perfino Disneylan ha chiuso i battenti e le strutture messe in sicurezza.