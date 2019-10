Il ladro gentiluomo: l'anziana gli offre i soldi ma lui li rifiuta e la bacia

Una scena, ripresa dalle telecamere a circuito chiusto di una farmacia, che non è passata inosservata. Il video del ladro gentiluomo, infatti, è diventato virale in tutto il mondo.

Nelle immagini delle telecamere di sorveglianza di una farmacia di Amarante, in Brasile, sono impressi i momenti di una rapina. Due uomini, col volto coperto da un casco, entrano nel negozio, per rubare l'incasso dell'attività. In mano hanno le pistole, una a testa, che puntano contro il gestore della farmacia. Poi, uno dei due si avvicina alla cassa, perquisisce il commesso della farmacia e inizia a saccheggiare il registratore. Per riuscire a svolgere le operazioni più tranquillamente, passa prima la pistola al suo complice.

Nel frattempo, una signora anziana, presente nel negozio in quel momento e quindi spettatrice della rapina, si avvicina al ladro che regge le pistole e gli offre dei soldi, probabilmente tutti i suoi risparmi, al posto dell'incasso della farmacia. La reazione del malvivente, a quel punto è sorprendente. Secondo i media brasiliani, infatti, l'uomo avrebbe detto all'anziana: " No signora, stia zitta, non voglio i suoi sold i". Poi, per tranqullizzarla le stringe una mano e le dà un bacio sulla fronte.

I due criminali sono poi fuggiti, dopo aver portato via un bottino da 240 dollari e alcuni oggetti rubati dal negozio. La polizia, che si era messa subito sulle loro tracce, sarebbe riuscita a identificarli. I due, però, non sono ancora stati catturati.