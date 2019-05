Mosca, l'aereo è palla di fuoco: "Tredici morti e decine di feriti"

Si è incendiato e le fiamme hanno invaso l'intera pista di atterraggio. Un aereo passeggeri Sukhoi Superjet-100 della compagnia di bandiera russa Aeroflot si è incendiato ed è stato costretto ad un atterraggio di emergenza. Il bilancio è di decine di feriti e un morto.

Il volo ha toccato terra nell'aeroporto di Sheremetevo a Mosca. Secondo quanto trapela dai media russi, i passeggeri illesi sono stati fatti uscire dal velivolo prima che prendesse fuoco del tutto. Sono stati fatti uscire con gli scivoli di emergenza. Sono scampati quindi ad un drammatico incendio, la cui colonna di fumo ha colorato i cieli moscoviti a lungo. I video online mostrano l'aereo atterrare lasciando dietro di sé una lunga scia di fiamme, come se fosse una cometa o una palla di fuoco. Poi - nonosante i soccorsi - l'aereo continua a bruciare sulla pista e si vedono alcune persone fuggire a piedi.

Ci sono però anche vittime. Le autorità russe hanno confermato che sono 13 le persone morte nell'incidente che ha coinvolto un volo di linea della compagnai Aeroflot, costretto a un atterraggio di emergenza all'aeroporto Sheremetevo dopo aver preso fuoco in volo. Secondo il bilancio reso noto dal Comitato investigativo, tra le vittime ci sono anche due bambini.

Secondo le prime informazioni disponibili, un passeggero avrebbe notato il fuoco mentre l'aereo era in volo diretto a Murmansk (era decollato alle 17.50 locale) e avrebbe informato l'equipaggio. Il pilota avrebbe quindi fatto ritorno all'aeroporto a nord della capitale. Una volta atterrato, sono scattate le operazione di evacuazione dell'aeromobile che ha continuato a bruciare sulla pista. In realtà, l'aereo avrebbe tentato due atterraggi. Il primo non sarebbe andato a buon fine, mentre il secondo sarebbe riuscito. Nel toccare terra con il carrello, però, il mezzo avrebbe sbattuto anche con la parte anteriore e quindi si sarebbe incendiato.

La versione per ora più accredita dell'accaduto è che un fulmine abbia colpito il velivolo, provocando un incendio già in volo. Secondo un'altra versione, le fiamme sarebbero iniziate per via del brusco impatto col suolo. "E' stata creata una commissione per indagare sulle cause delle circostanze dell'incedente", ha aggiunto la compagnia aerea.