Il latitante alla polizia: "Mi consegno se ottengo 15mila like su Facebook"

" Mi costituisco se su Facebook ottengo 15mila like ". Così il latitante aveva fatto un patto con la polizia, che aveva postato sui social un foglio con la foto del ricercato e l'appello per aiutare gli agenti a trovarlo.

Il dipartimento di polizia di Torrington, nel Connecticut, ha raccontato di aver negoziato con il latitante, Joe Simms, circa il numero di "mi piace" che avrebbe dovuto ottenere per costituirsi: lui puntava a 20mila, ma l'agente che ha parlato con il criminale, Brett Johnson, è riuscito a giocare al ribasso. Alla fine la soglia è stata fissata a 15mila like. Ma il post ha superato di gran lunga le aspettative, raggiungendo circa 30mila "mi piace".

Peccato che Jose Simms non abbia tenuto fede all'accordo preso con la polizia di Torrington e, invece di presentarsi in commissariato, si è dato nuovamente alla fuga. Gli agenti, però, hanno assicurato a tutti i cittadini che non molleranno e riusciranno a catturare il latitante.