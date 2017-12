L'Austria toglierà i divieti di fumo nei locali pubblici

L'Austria potrebbe diventare la patria dei fumatori. La coalizione tra Popolari e nazionalisti sta per decidere di bloccare l'entrata in vigore della legge che vieta il fumo nei ristoranti e nei bar. Una scelta in controtendenza rispetto agli altri paesi occidentali, dove progressivamente aumentano i divieti nei locali pubblici. A chiedere questa svolta è stato il partito di estrema destra Fpo, che si oppone alla visione "paternalista" dello Stato.

Il giovane leader popolare Sebastian Kurz, 31 anni, spera di varare il nuovo esecutivo entro il prossimo Natale. Uno dei primi cambiamenti forti, dunque, sarà il ritorno al fumo. Ovvero, resteranno le sale separate nei locali, ma in quelli dove non ci sono, per motivi di spazio, il divieto di fumo non varrà. L'unico limite è che questi "locali per fumatori" saranno vietati ai minori di diciotto anni.

Alcune associazioni di medici si sono dette scandalizzate per questa decisione. Sul piede di guerra anche la sinistra, che ha già annunciato di ricorrere per vie legali cercando di tutelare il diritto alla salute. Al momento i Paesi europei in cui non vi sono divieti di fumo nei locali pubblici sono la Grecia e l'Ungheria. A breve la lista comprenderà anche l'Austria.