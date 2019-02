Il leader dei gilet gialli: "I paramilitari ora sono pronti per far cadere il governo"

"Abbiamo paramiliatri pronti ad intervenire". La tensione in Francia continua a salire e un fuori onda mostrato da Piazza Pulita di uno dei leader dei gilet gialli spiega bene qual è la situazione nel Paese transalpino. "Abbiamo dei paramilitari pronti a intervenire perché anche loro vogliono far cadere il governo. Oggi è tutto calmo, ma siamo sull'orlo della guerra civile. Quindi si trovino delle soluzioni politiche molto rapidamente, perché dietro ci sono delle persone pronte a intervenire da ovunque. Delle persone che si sono ritirate dall'esercito e che sono contro il potere", ha affermato Christophe Chalençon, uno dei leader dei gilet gialli incontrato da Di Maio e Di Battista in Francia, in un fuori-onda realizzato a margine dell'intervista trasmessa da Piazzapulita.

Parole forti che fanno capire quanto il movimento dei gilet gialli sia determinato nella sua battaglia contro il governo guidato da Emmanuel Macron. Nelle ultime settimane per le strade di Parigi si sono susseguite manifestazioni e scontri tra la polizia e gli stessi gilet gialli. La scorsa settimana una delegazione ha "sconfinato" a Sanremo per portare la voce della protesta anche in Italia. Il braccio di ferro con Macron dunque non è finito e lo scontro è destinato a durare ancora a lungo.