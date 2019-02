L'editoriale

Ci sentiamo molto piccoli rispetto alla Cina. Ma questo non toglie che noi del Giornale siamo orgogliosi di iniziare, perfezionare e implementare questa partnership con China Media Group, di cui la rivista Cinitalia, oggi in omaggio a nostri lettori, è figlia.

Credo che la maggior parte degli italiani vivano la Cina come un grande mistero. La classe dirigente italiana, gli imprenditori, ben sanno cos’è la Cina e da anni hanno guardato ad essa con grande intraprendenza e l’hanno frequentata. Ma se parliamo della gente, la Cina è come un grande mistero, un mistero con tutte le sue contraddizioni.

È forse la più grande potenza economica del mondo e nello stesso tempo è un Paese che, filtrato con gli occhiali con cui noi occidentali e italiani guardiamo la storia, ha ancora in sè grandi contraddizioni. Come fa un Paese che ancora si professa

comunista ad essere in realtà il Paese che ha dato una spinta al liberismo e alla crescita dell’impresa privata e dell’economia globale in maniera così forte?

È un grande mistero e come tutti i misteri incuriosisce. Quindi credo sia utile un supplemento di conoscenza perché è la conoscenza che poi svela il mistero.

Buona lettura.