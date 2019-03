Leoni come animali da compagnia: 33enne sbranato e felini abbattuti

È stato sbranato da uno dei due leoni che aveva adottato e deciso di tenere come animali da compagnia nella sua casa di Zdechov (Repubblica Ceca).

Quando gli agenti di polizia sono giunti nell’abitazione di Michal Prasek, ormai per l’uomo non c’era più nulla da fare. Il 33enne è stato infatti sbranato ed ucciso dall’esemplare maschile all’interno della gabbia in cui era rinchiuso.

Dopo essere stati convocati sul posto dai poliziotti, alcuni esperti di un vicino zoo hanno con loro convenuto sulla necessità di abbattere entrambi gli esemplari, una decisione che ha scatenato un mare di polemiche non solo nella stessa Repubblica Ceca.

Prasek aveva deciso di “adottare” la coppia di leoni, un maschio ed una femmina, fin dal 2016. Una situazione, questa, che aveva fatto piombare nel terrore i vicini di casa dell’uomo, spaventatissimi dalla presenza degli animali selvatici e dai pericoli che ne sarebbero potuti derivare. Secondo quanto riferito dalle autorità, il permesso di poter tenere i due felini in casa gli era stato negato, tuttavia niente era stato fatto per impedirgli di violare la legge e di ospitarli nel proprio giardino.

Si aggiunga a ciò che anche la scorsa estate si era verificato un episodio capace di riportare l’attenzione sulla vicenda, ma neppure in seguito a questo la situazione era cambiata. Prasek si trovava a spasso con la leonessa tenuta al guinzaglio quando il felino aveva cercato di saltare addosso ad un ciclista di passaggio e di morderlo.