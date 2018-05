L'epidemia della "lattuga killer" che ora terrorizza gli Stati Uniti

La "lattuga killer" terrorizza gli Stati Uniti. Dopo oltre 120 casi segnalati in ben venticinque Stati, è arrivato il primo decesso causato da una infezione alimentare provocata dal batterio Escherichia coli. Batterio che è stato appunto rilevato nella lattuga.

Come riporta il New Scientist, i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno segnalato 121 casi di infezione tra persone di età compresa fra uno e 88 anni. Il primo decesso correlato al batterio è stato registrato in California. Per il momento, però, non sono stati diffusi altri dettagli sul caso. Il ceppo del batterio E.coli, che sta terrorizzando l'America, provoca diarrea, vomito e crampi allo stomaco e può portare a insufficienza renale. Sintomo, quest'ultimo, che è stato riportato in quattordici delle cinquantadue persone che sono state ricoverate a causa dell'infezione.

"L'avvelenamento alimentare - spiegano le autorità sanitarie americane - è legato alla lattuga coltivata nella regione di Yuma, in Arizona, che rifornisce tutti gli Stati Uniti di questi ortaggi nei mesi invernali" . In una fattoria della zona è stata, infatti, individuata la fonte di un focolaio di infezioni rilevato in una prigione dell'Alaska dove otto detenuti si sono ammalati dopo aver mangiato lattuga romana. Ma non è chiaro da dove abbia avuto origine il resto dell'epidemia.