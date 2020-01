"Letture": alcuni libri consigliati dalla Cina

Di seguito una serie di libri per capire e analizzare il mondo seguendo un punto di vista diverso dal solito.

"Nuova rivoluzione industriale e nuova strategia industriale dell'Ue" di Sun Yanhong

Dall’inizio del XXI secolo gli Stati Uniti e alcuni paesi sviluppati in Europa hanno promosso in un modo eccessivo l’espansione del settore finanziario e dell’economia virtuale. Hanno ignorato lo sviluppo dell’economia industriale e reale, così causando sempre maggiori squilibri economici, ragione della crisi finanziaria. Dopo lo scoppio nel 2008 della crisi finanziaria internazionale, l’UE ha subito un impatto su vasta scala e vissuto il conseguente dilemma sul proprio sviluppo: in primo luogo, la crisi ha dato un colpo grave al processo di integrazione europea, che già affrontava molte e nuove sfide. In secondo luogo, la crisi ha esercitato forte influenza sul modello economico e sociale europeo. Infine, essa ha aggredito la competitività dell’UE, aumentando il rischio di un ulteriore declino del suo standing economico globale. L’esplosione della crisi finanziaria internazionale ha inoltre acceso una profonda riflessione nei paesi sviluppati sulle relazioni tra industria e settore terziario, tra economia reale e virtuale, lo status di economia industriale e reale è stato nuovamente riconosciuto e sottolineato ed è questa ricomprensione che crea il contesto della nuova rivoluzione industriale. L’UE e i suoi principali Stati membri hanno introdotto nuove strategie industriali, che hanno effettivamente accelerato il ritmo di un nuovo ciclo di ristrutturazione industriale globale da quando anche l’amministrazione Obama ha lanciato la strategia di “reindustrializzazione” nel 2009. Immerso all’interno della nuova rivoluzione industriale, questo libro esamina in modo completo e sistematico le nuove strategie introdotte negli ultimi anni dalla UE e dai suoi principali stati membri per promuovere la trasformazione e il potenziamento della struttura industriale. Esso conduce un’indagine minuziosa sui nuovi programmi industriali lanciati negli ultimi anni da Germania, Gran Bretagna, Francia e Italia, studiando da vicino la trasformazione del ruolo del Governo nell’economia nei principali paesi dell’Europa occidentale negli ultimi anni, lo sviluppo delle relative teorie economiche nonché i cambiamenti delle funzioni governative all’interno delle strategie industriali implementate. In breve, questo testo vuole rispondere alle domande sul “perché l’UE e i suoi principali Stati membri hanno introdotto nuove strategie industriali”, in modo da fornire una prospettiva importante per la comprensione dei profondi e complessi cambiamenti che stanno recentemente avvenendo nell’economia europea. Allo stesso tempo, esso vuole fornire alla Cina i necessari riferimenti per promuovere in modo più efficace la trasformazione e il potenziamento della struttura industriale ed economica, per poter collaborare meglio a livello internazionale, in una corretta divisione internazionale dei compiti a livello industriale.

"Il libro del Codice del Volo. Dallo studio del volo degli uccelli alla macchina volante" di Edoardo Zanon

Compilato intorno al 1505, il Codice del Volo di Leonardo da Vinci presenta il più importante studio sul volo realizzato fino al XIX secolo. Nei suoi fogli compaiono analisi teoriche e sperimentali derivate dall’osservazione degli uccelli, ma c’è molto di più: i disegni e i testi sono proiettati verso la realizzazione del grande sogno, la macchina volante pilotata dall’uomo. Il Codice spiega le modalità di costruzione e le istruzioni per il pilotaggio. Questo libro descrive il progetto di una macchina volante progettata da Leonardo e mai svelata prima: il Grande nibbio. I contenuti sono corredati da immagini 3D inedite e spiegazioni di tutti i testi. Questo volume si propone come la pubblicazione definitiva per comprendere il Codice del Volo e contiene inoltre il fac-simile integrale alla più alta definizio- ne mai pubblicata; la

trascrizione critica e semi-diplomatica di tutti i testi; la storia del volo prima e dopo Leonardo.

"La texture della memoria" di Li Hongtao e Huang Shunming

Come primo libro che in Cina studia la memoria collettiva del massacro di Nanjing, concentrandosi sui fatti storici e sui reportage di media, quest’opera esamina in profondità il processo di costruzione del trauma e lo sviluppo della memoria del massacro di Nanjing, rivelando come il potere statale, la comunità locale che detiene la memoria e i mass media possono costruire insieme la politica e la cultura commemorative del massacro di Nanjing nella Cina contemporanea.

"Tuo figlio non è tuo" di Wu Xiaole

Il libro è una antologia di nove storie di famiglia in cui i genitori danneggiano i propri figli in nome dell’amore, e discute della relazione genitore-figlio in queste famiglie secondo la prospettiva di una terza persona. Nelle nove storie alcuni genitori esprimono aspettative troppo alte per i loro figli, altri li ignorano completamente; alcuni sono emotivamente instabili, alcuni esercitano un controllo eccessivo. Ed in questo libro ognuno di noi può vedere più o meno se stesso.