Libano, Hariri nei guai: scoperta relazione "milionaria" con amante

Guai in vista per Saad Hariri, il primo ministro del Libano. Tutta colpa delle donne, o meglio di una

in particolare: la modella Candice van der Merwe.

Hariri è stato inghiottito da uno scandalo politico e familiare perché è emersa la notizia che lui, uno dei più importanti politici libanesi, fra l'altro sposato e padre di tre figli, ha depositato sul conto corrente della bella van der Merwe la somma di 16 milioni di dollari, tra gioielli e auto di lusso all'interno di una relazione clandestina.

Un regalino abbastanza caro e spropositato, considerando che a causa della situazione interna del Libano Hariri ha varato lo stato di emergenza economica e approvato ingenti misure di austerità per il suo popolo.

La scoperta della presunta relazione tra i due è emersa dopo che il fisco sudafricano ha deciso di spulciare tra i conti di van der Merwe, passata in poco tempo da un reddito dichiarato di 5 mila dollari all'acquisto di una enorme villa a Città del Capo.

Hariri, lo stesso che fu al centro di una lunga diatriba con l'Arabia Saudita, che era pure arrivata a trattenerlo in un albergo chiedendone le dimissioni perché troppo filo iraniano, è finito nell'occhio del ciclone.

Il popolo libanese è infuriato

I libanesi si sono scatenati contro il loro primo ministro, e sui social non si contano le offese nei suoi confronti. Hariri è accusato di aver sperperato le finanze pubbliche, cioè l'eredità del padre, stimabile in circa 2 miliardi di dollari. In molti non si capacitano di come abbia potuto bruciare 16 milioni mentre il Libano va a picco.

Secondo il New York Times l'incontro tra Hariri e Candice sarebbe avvenuto nel 2013, quando lui non era ancora alla guida del governo, e che il dono milionario non violerebbe alcuna legge.

Al di là dello scandalo, gli investigatori ritengono che la modella non sia altro che un prestanome del padre, un noto costruttore finito in guai finanziari. È proprio per respingere questa accusa che Candice ha svelato la relazione clandestina con un "ricco uomo mediorientale".

Un gioco da ragazzi per le autorità scoprire scoprire la sua identità: Saad Hariri, primo ministro del Libano.