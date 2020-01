Libia, Haftar rigetta il cessate il fuoco: "Prosegue offensiva su Tripoli"

Nessuna tregua, nessun cessate il fuoco: l’esercito guidato da Khalifa Haftar ha respinto la proposta avanzata nella giornata di ieri da Putin ed Erdogan nel corso del loro bilaterale tenuto ad Istanbul.

Dunque, a partire dalla mezzanotte della prossima domenica, non ci sarà alcuno stop ai combattimenti. Per la verità, non c’è stato nemmeno in queste ore con Misurata colpita da diversi raid dell’aviazione fedele al generale Haftar.

Così come spiegato dal portavoce del Libyan National Army, l’esercito per l’appunto guidato dal generale uomo forte della Cirenaica, “non è possibile fermare la lotta ai terroristi”. Da Bengasi tuttavia, hanno tenuto a ringraziare la Russia “per gli sforzi che sta facendo per la stabilizzazione della Libia ed il ritorno della pace”.

La decisione di Haftar è arrivata poche ore dopo di quella presa dal governo guidato da Fayez Al Sarraj, il quale aveva invece dato via libera al cessate il fuoco.