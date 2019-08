Lione, rifugiato afgano accoltella i passanti: morte e sangue alla stazione

Torna a scorrere il sangue in Francia. Un ragazzo di 19 anni è stato ammazzato a coltellate mentre altre nove sono rimaste ferite in un brutale attacco per le vie di Villeurbanne, cittadina di 150mila persone a pochi chilometri di Lione. Intorno alle 16:30 di oggi pomeriggio due feroci uno rifugiato afgano, armato di un forchettone e un coltello da barbecue, è entrato in azione nelle vicinanze della stazione della metropolitana di Laurent Bonnevay, sferrando fendenti ai passanti che gli capitavano a tiro (guarda il video). L'immigrato è stato bloccato da quattro autisti di mezzi pubblici che lo hanno trattenuto fino all'arrivo della polizia. Subito dopo è stato arrestato con l'accusa di omicidio e tentato omicidio.

Per il momento è escluso che si sia trattato di un attentato terroristico. La procura nazionale antiterrorismo (Pnat) non è stata, infatti, incaricata di occuparsi del caso. Gli inquirenti stanno, però, cercando di far luce sul perché di questo terribile gesto che ha nuovamente gettato la Francia nel panico. Quando è stato arrestato il richiedente asilo afgano, che non aveva con sé alcun documento che lo potesse identificare, ha fornito agli agenti tre identità diverse e non ha voluto in alcun modo spiegare i motivi del sanguinario attacco. Quello che è certo è che, come ha spiegato il sindaco di Lione, l'ex ministro dell'Interno Gerard Collomb, l'immigrato "ha attaccato indiscriminatamente persone che aspettavano l'autobus" .

L'attacco di oggi è il secondo nel giro di pochi mesi. Lo scorso 24 maggio un algerino, Mohamed Hichem Medjoub, aveva nascosto un ordigno artigianale in un sacchetto davanti alla panetteria la Brioche Dorèe, poi si era allontanato in bicicletta. In quell'occasione l'esplosione non aveva ucciso nessuno ma quattordici passanti erano rimasti feriti. Catturato dalla polizia il 27 maggio, il giovane terrorista avevaa confessato di aver giurato fedeltà allo Stato islamico.