L'Isis: "Attaccate la Turchia"

Chi c'è dietro l'attentato al Reina di Istanbul? Tutto - dalle modalità all'obiettivo - fa pensare a un attacco di matrice islamica, ma non c'è stata ancora nessuna rivendicazione da parte di gruppi terroristici.

Ma, come fa notare Rita Katz del gruppo di intelligence Site su Twitter, nelle ultime ore è partita una campagna mediatica da parte del sedicente Stato Islamico, che incita i propri attivisti ad attaccare in ogni modo la Turchia.

"Chiedi aiuto ad Allah e attacca la Turchia", si legge in una delle immagini che stanno circolando, "Trasforma la loro sicurezza in panico e la loro calma in caos".