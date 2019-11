La puzza delle mucche dà fastidio ai vicini: allevatore multato

Multato con un'ammenda di 8.000 euro per l'olezzo delle mucche. Si tratta della bizzarra sentenza emessa dalla Corte di Cassazione di Limoges ai danni di un allevatore di bestiame del dipartimento di Cantal, nella regione francese Alvernia-Rodano-Alpi.

Così, Nicolas Brady, 39 anni, dovrà esborsare fior fior di quattrini per l'odore - presumibilmente fetido – esalato dalla sua fattoria, nella frazione di Lacapel-Viescamp, in cui alleva vacche da mungitura e che, per anni, avrebbe infastidito i suoi vicini di casa. La causa, intenta da una coppia di coniugi in pensione, sarebbe perdurata per più di 10 anni salvo poi concludersi definitivamente lo scorso venerdì 22 novembre. Con buona pace di tutti, mucche comprese.

Stando a quanto si apprende dal quotidiano francese La Montagne, la Corte Suprema avrebbe condannato l'allevatore ad un notevole esborso economico (6mila euro di multa più 2mila di spese giudiziarie) per aver " infastidito con odori fortemente irritanti ", provenienti dalle balle di fieno ammassate all'esterno del casolare e dallo sterco del bestiame, due anziani di una abitazione confinante alla sua tenuta agricola. " La coppia ha patito un olezzo particolarme fastidioso e irritante per anni ", si legge nelle motivazioni in seno alla sentenza emessa dai giudici del Tribunale di Limoges che, pertanto, dà ragione ai due pensionati.