Londra, ciclista passa col rosso e prende a testate il passante che l'ha rimproverato

È accaduto in pieno giorno, in una strada affollata, all'altezza di un attraversamento pedonale molto frequentato. È successo a Londra, in una giornata come le altre: un ciclista, passando con il rosso, ha rischiato di travolgere un uomo che stava camminando in Farringdon Street, nella capitale del Regno Unito. Ma non è accaduto soltanto questo: come riportato dal Corriere della Sera, il ragazzo in sella alla bicicletta, al rimprovero dell'uomo d'affari che stava per investire, un 57enne inglese, è sceso, lo ha rincorso e lo ha preso a testate.

Le immagini, riprese da una telecamera di videosorveglianza, sono state diffuse dalla polizia di Londra che, in queste ore, sta cercando di rintracciare l'autore dell'aggressione. Gli agenti, in rete, si sono rivolti anche agli utenti di Twitter, invitando chiunque riconoscesse il responsabile a fornire dettagli alla polizia.

⁉️ CAN YOU HELP IDENTIFY THIS MAN ⁉️



We're appealing for the identity of this cyclist, who in a moment of rage head-butted a pedestrian.



For more information and to view still images please visit: https://t.co/8hqgmEYOpl pic.twitter.com/KvqgMwzE4M — City of London Police (@CityPolice) September 10, 2019

Nelle immagini, la vittima, dopo la testata del ragazzo, cade a terra sul marciapiede. L'uomo è stato trasportato in ospedale, dove i medici gli hanno applicato diveri punti di sutura sopra l'occhio. Ma oltre alla ferita, il 57enne ha subito alcuni danni anche ai legamenti del braccio.