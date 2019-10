Londra, condannati per stupro due ragazzi italiani

Due ragazzi italiani sono stati condannati per stupro, a Londra. Il fatto risale al febbraio 2017, quando i due giovani si resero colpevoli di un'aggressione sessuale ai danni di una 23enne in stato di ebbrezza. La violenza si consumò in una stanza di un night club della capitale dell'Inghilterra: la vittima, dopo quanto subito, denunciò il tutto alla polizia di Scotland Yard.

I due italiani sono stati incastrati dal filmato realizzato dalle telecamere del circuito di videosorveglianza interna al locale: il filmato che li inchioda è stato proiettato nell'aula del Tribunale durante il processo a loro carico.

Nel video, i responsabili dello stupro ridono e si danno il "cinque", come per congratularsi a vicenda: si tratta di un bolognese di 26 anni e di un napoletano di 25 anni.

Non è stata ancora reso nota la pena detentiva per i due aggressori: l'indicazione circa la condanna è attesa nei prossimi giorni.