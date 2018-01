Una modella con il velo per pubblicizzare lo shampoo

Si chiama Amena Khan ed è la modella velata che sfata l’ultimo tabù in fatto di velo islamico e pubblicità. Proprio lei, con gli occhi incorniciati da un hijab color cipria, è la nuova ambasciatrice di una linea di prodotti per capelli. Ad averla voluta nella rosa delle testimonial della linea Elvive Uk è la L’Oréal Paris.

Sul suo profilo Instagram, dove è seguita da 576 mila follower, la Khan ha annunciato la collaborazione con l’azienda leader mondiale del settore “beauty”: “Quando mi levo il velo voglio vedere i miei capelli radiosi, non lo vogliamo tutte?”. E ancora: “Sono incredibilmente eccitata e orgogliosa che faccio parte della nuova campagna L’Oreal Paris Elvive World of Care”.

In un’intervista rilasciata a Vogue Uk, la modella ha sottolineato “il valore di questa campagna” e la sua portata innovativa: “C’è da chiedersi - ha affermato - perché si presume che le donne che non mostrano i capelli, non si prendano cura di essi. Questa mentalità ci spoglia della nostra autonomia e del nostro senso di indipendenza”. Secondo la Khan: “I miei capelli sono un’estensione della mia femminilità, esprimono ciò che sono. Anche se li mostro solo nella mia vita familiare, per i miei cari e per me quando mi guardo allo specchio”.

L’attenzione dei brand occidentali verso il mondo islamico è in crescita. Lo scorso anno, ad esempio, la Nike ha creato il primo hijab sportivo per le atlete musulmane. Dolce&Gabbana, nel 2016, ha lanciato “Abaya”, linea prêt-à-porter che comprende quattordici look pensati proprio per le donne velate. Mentre, un anno prima, la ventitreenne Mariah Ibrissi è stata la prima modella con l’hijab a posare per una campagna di H&M.