Los Angeles è in allarme: rischio epidemia di peste bubbonica

L'allarme non è nuovo, perché l'emergenza non è stata risolta. Los Angeles è in allerta perché rischia di essere colpita da un'epidemia mortale di peste bubbonica causata dai topi e dalle pulci.

A tornare a battere sulla questione è un giornalista del Los Angeles Times, Davis K. Randall, che imputa ai cambiamenti climatici la causa di questa calamità. Le mutazioni del clima, infatti, potrebbero provocare un sensibile aumento dei ratti in città.