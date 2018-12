L'Ucraina bandisce Michele Placido: "Minaccia a sicurezza nazionale"

C'è anche Michele Placido nella lista delle persone non gradite in Ucraina. Il 10 dicembre scorso, l'attore e regista italiano è stato inserito in una lista nera di persone che " minacciano la sicurezza nazionale " compilata direttamente dal ministero della Cultura e su richiesta del Consiglio di sicurezza nazionale. La lista comprende in tutto 145 nomi di artisti che hanno espresso posizioni a favore del governo russo o in generale che intrattengono rapporti positivi o anche solo di stima verso il Cremlino. Nella stesa lista, c'è ad esempio il noto attore francese Gerard Depardieu, che ha da tempo ottenuto la cittadinanza russa.

In passato, Michele Placido aveva espresso posizioni in favore di Vladimir Putin. Come riportava Repubblica , l'attore, a Mosca per una lettura della Divina Commedia, definì il leader russo " numero uno in Europa per politica estera ", e che la Russia ortodossa, " a differenza del debole Occidente, è un baluardo contro l'Islam ", al quale " vanno mostrati i muscoli ". Così, anche su Placido si è abbattuta la scure dell'intelligence di Kiev.