L'Ue punisce Hello Kitty con una multa milionaria

Hello Kitty nel mirino dell'Ue. La Commissione europea oggi ha inflitto alla società giapponese Sanrio una multa di 6.2 milioni di euro per avere impedito agli operatori commerciali di vendere prodotti raffiguranti Hello Kitty o altri personaggi a licenza in una serie di Stati membri dell'Unione Europea.

Sanrio Company Ltd è un'impresa giapponese che progetta, concede in licenza, produce e commercializza prodotti che raffigurano Hello Kitty. Nel giugno 2017 la Commissione ha avviato un'indagine antitrust in merito a determinate pratiche di concessione di licenze e di distribuzione adottate da Sanrio per verificare se l'impresa non avesse imposto agli operatori commerciali restrizioni illegali volte a limitare le possibilità di vendite transfrontaliera e online all'interno del mercato unico dell'UE. Dall'indagine della Commissione è emerso che gli accordi di licenza non esclusivi di Sanrio violavano le norme dell'UE in materia di concorrenza.

La Commissione ha così concluso che le pratiche illegali svolte da Sanrio per circa 11 anni (dal 1 gennaio 2008 al 21 dicembre 2018) hanno creato barriere all'interno del mercato unico e precluso ai licenziatari le vendite transfrontaliere in Europa, a scapito dei consumatori finali europei.

"La decisione odierna conferma che non si può impedire agli operatori commerciali che vendono prodotti soggetti a licenza di vendere tali prodotti in altri paesi", ha detto la commissaria alla Concorrenza, Margrethe Vestager. "Le restrizioni di questo tipo comportano la riduzione delle possibilità di scelta per i consumatori e talvolta l'aumento del prezzo dei prodotti e sono contrarie alle norme UE in materia di antitrust", ha concluso.