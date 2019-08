L'uomo volante ha attraversato la Manica a bordo del Flyboard

L'uomo volante ce l'ha fatta: Franky Zapata, al secondo tentativo, è riuscito ad attraversare il canale della Manica a bordo del suo FlyBoard, una sorta di hoverboard di sua invenzione, spinto da cinque reattori alimentati da cherosene e controllato dai movimenti del corpo.

Il marsigliese era decollato alle 08:25 di questa domenica dalla spiaggia di Sangatte, vicino Calais, in Francia, ed è riuscito ad attraversare i 35 chilometri dello Stretto, a 15/20 metri dal ciglio dell'acqua, in piedi sulla sua piattaforma. Gli sono bastati una ventina di minuti per arrivare a Saint Margaret's Bay, a Dove, Inghilterra. Questa volta è riuscito a planare senza problemi sulla piattaforma mobile in mezzo al mare per rifornirsi di cherosene: era il momento più complicato, quello su cui era naufragato il precedente nonché primo tentativo. Stavolta la sua equipe aveva scelto una barca più grande, che è stata piazzata nelle acque territoriali francesi. "È atterrato facilmente sulla barca, ha cambiato zaino e se ne è andato" , ha raccontato, molto emozionata, la moglie Krystel.

La sua invenzione è stata presentata a fine del 2018 al Forum per l'innovazione a Parigi: alla piattpiattaforma volante guarda con interesse il ministero della Difesa francese che pensa di utilizzarla per le forze speciali francesi, forse nelle operazioni nelle aree urbane. Ma l'exploit e la presentazione al grande pubblico del FlyBoard è avvenuta alla parata militare il 14 luglio sugli Champs-Elysees: quel giorno, dinanzi al presidente Emmanuel Macron, Zapata si è esibito in uno spettacolo dal futuristico: con il fucile in mano, è volato a diverse decine di metri da terra sul celebre viale e poi è atterrato dinanzi al palco dove sedevano le autorità.