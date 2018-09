Macron crolla nei sondaggi: solo il 29% dei francesi lo apprezza

Sembra finito da un pezzo l'amore (a questo punto presunto) fra il presidente Emmanuel Macron e il popolo francese. E adesso, il consenso per il capo dell'Eliseo appare sempre più in caduta libera. Gli ultimi sondaggi sono a dir poco negativi per un presidente che punta tutto sull'apparire un leader forte e in grado di rappresentare la Francia. Secondo l'inchiesta dell'istituto demografico Odoxa, pubblicato da France Inter , per Macron si tratta di un vero e proprio settembre nero.

Solo il 29% dei francesi dichiara il proprio apprezzamento per il presidente. Un crollo verticale per Macron, che a giugno registrava ben 12 punti percentuali in più. E adesso all'Eliseo è allarme rosso, visto che si tratta del punto più basso di consensi registrato dall'attuale presidente dall'inizio del suo mandato.

Secondo le analisi dei sondaggisti, il tracollo estivo è legato in particolare allo scandalo che ha coinvolto il presidente e la sua ex guardia del corpo, Alexandre Benalla. Ma ci sono stati altri episodi, a cominciare dalla polemica sulla piscina nella residenza estiva di Brègancon, fino alle dimissioni dei ministri Nicolas Hulot e Laura Flessel.