Malesia, scoperta choc: i "macachi carnivori"

In Malesia è stato di recente proposto un nuovo metodo, completamente naturale e a impatto zero, per proteggere le piantagioni dai parassiti: affidarsi ai macachi.

Un team internazionale di ricercatori ha infatti scoperto una sorprendente abitudine alimentare di tali primati, che potrebbe condurre presto, sostiene il quotidiano inglese The Daily Telegraph, all’abbandono dei tradizionali pesticidi di natura chimica. Le ultime indagini condotte dagli scienziati nel Paese asiatico hanno appunto portato alla scoperta del fatto che i macachi, in particolare quelli appartenenti alla specie “nemestrina” , cacciano e divorano grandi quantità di topi. Proprio i roditori sono gli animali infestanti che danneggiano maggiormente le piantagioni di frutti di palma nel Sudest asiatico.

Nadine Ruppert, ricercatrice dell’Università delle Scienze della Malesia, ha definito “sconvolgente” il risultato dei recenti accertamenti sul comportamento delle scimmie in questione, finora considerate come tendenti a nutrirsi quasi solo di frutta e semi. Lei, ai cronisti del giornale inglese, ha poi commentato: “Sono rimasta scioccata quando ho visto per la prima volta un macaco divorare un ratto all’interno di una piantagione. Non immaginavo che cacciassero roditori così grandi o che riuscissero a mangiare così tanta carne. Quelle scimmie erano state finora considerate come specie abituate a nutrirsi di frutta e che solo occasionalmente mangiavano altri animali, come piccoli uccelli o lucertole” .

Un’altra scienziata del team, Anna Holzner, dell’Università di Lipsia, ha successivamente evidenziato le grandi qualità di cacciatori possedute dai macachi nemestrini, in quanto, dai recenti studi, sarebbe emerso che i primati sarebbero in grado di stanare, nelle coltivazioni di palme, “più di 3mila ratti l’anno” .