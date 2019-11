Mamma killer confessa: “Ho ucciso due dei miei figli”

Terribile delitto a Sheffield, nel Regno Unito, dove una mamma ha confessato di aver ucciso due dei suoi quattro figli, lo scorso 24 maggio. Da quanto emerso la donna, la 35enne Sarah Barrass, aveva paura che i servizi sociali scoprissero la sua relazione con il fratello 39enne Brandon Machin, padre dei ragazzini. Come riportato dal quotidiano inglese The Sun, in passato la donna avrebbe cercato di raccontare fandonie ai suoi amici relativamente alle sue numerose gravidanze. Avrebbe inventato di aver incontrato un uomo sul web. Un amico avrebbe raccontato: “Mi ha detto che era incinta di un uomo conosciuto su internet, con il quale era stata solo una storia di sesso. Poi era finita” .

Chi era il padre dei suoi figli

Diversi conoscenti non avevano capito chi fosse il padre dei suoi figli, neanche dell’ultimo venuto alla luce. Lo stesso amico ha rivelato agli inquirenti di aver anche chiesto della relazione con il fratello Brandon, ma la 35enne avrebbe sempre negato tutto. Pochi giorni dopo però Sarah e Brandon erano stati arrestati nella casa di Shiregreen, a Sheffield Crown Court, con l’accusa di aver strangolato due dei ragazzini, il 13enne Tristan, e Blake di 14 anni. I due avevano anche cercato di avvelenare gli altri quattro bambini, tutti minori di tredici anni. La coppia avrebbe avuto una frequentazione incestuosa fin da quando erano adolescenti. Secondo quanto emerso, Brandon sarebbe il padre di tutti i figli di Sarah. Proprio per il timore di essere scoperti dai servizi sociali, i due fratelli avrebbero pensato di eliminare la prole dello scandalo. La mamma killer aveva anche postato sulla pagina Facebook delle frasi terribili e, solo oggi, purtroppo capibili: “L’omicidio è come le patatine; non puoi fermarti con uno solo” .

La donna era apparsa strana