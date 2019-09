La Marina Usa conferma: "Autentici i video di Ufo"

I filmati che mostrano oggetti non identificati volare nel cielo sono autentici. La conferma arriva dalla Marina degli Stati Uniti, La Us Navy.

Il portavoce della Marina, Joseph Gradisher, ha spiegato alla Cnn che gli oggetti ripresi in tre video militari sono Uap, Unidentified Aerial Phenomena, una classificazione quasi analoga a Ufo, ma preferita dai vertici, perché porta con sé meno pregiudizi. Inoltre, i funzionari della Us Navy hanno aggiunto di non sapere esattamente di cosa si tratta.

I video

I video dei tre Ufo sono stati resi noti tra il dicembre 2017 e il marzo 2018: in tutti e tre si vede qualcosa che vola rapidamente nel cielo, catturato grazie ai sensori infrarossi avanzati. Il primo filmato, intitolato FLIR1, risale al 2004 e mostra i sensori che individuano un oggetto volante e si fissano su di lui per seguirlo, fino a quando accelera ancora di più e scompare dall'inquadratura. Gli altri due filmati (intitolati Gimbal e GoFast) vennero girati nel 2015 e contengono anche l'audio di due piloti dei caccia, che assistono alla scena, sorpresi. Tutti e tre i filmati sono stati pubblicati su YouTube dall'organizzazione To the stars academy of arts and science, che si interessa dei fenomeni che escono dalla razionalità e dalla scienza tradizionale.

La spiegazione della Marina