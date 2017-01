La May sceglie la hard Brexit: "Nessuna adesione parziale all'Ue"

No a una Brexit a metà, a una adesione "parziale" all'Unione Europea, nessuna soluzione "mezzo dentro, mezzo fuori" dell'Unione. Sarà questa la formula che Theresa May illustrerà nel corso del suo intervento sul piano per la Brexit. Il premier britannico ha scelto la linea dura, la hard Brexit. Una posizione netta che porterà il Regno Unito a lasciare anche il mercato unico. Londra farà, tuttavia, presente ai partner europei l'intenzione di avviare con loro uno scambio "il più libero possibile" .

Rivolta ad una platea che comprenderà una serie di ambasciatori stranieri in pieno centro a Londra, la May spiegherà che il Regno Unito "sarà grande amico e vicino del nostri partner europei, ma anche un paese che si spingerà oltre i confini dell'Europa" . "Continueremo ad essere partner affidabili, alleati volenterosi e stretti amici" , aggiungerà May specificando: "Vogliamo comprare i vostri prodotti, vendervi i nostri, commerciare con voi con la massima libertà possibile, e lavorare assieme per garantirci di essere tutti più al sicuro, più prosperi attraverso una continua amicizia" . Nel discorso, che è stato anticipato oggi dalla stampa inglese, il primo ministro invocherà una "partnership nuova e paritaria" con l'Unione europea. "No a un'appartenenza parziale all'Ue, associazione o qualunque altra cosa ci lasci a metà dentro, a metà fuori - ha continuarto - non aspiriamo ad adottare un modello di cui hanno già usufruito altri paesi. Non vogliamo aggrapparci a una qualche forma di adesione mentre ce ne andiamo" . La gente che ha votato a favore della Brexit, definendo il voto "un grande momento di cambiamento nazionale" , dirà poi la May, "lo ha fatto ad occhi aperti" .