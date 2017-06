La May sempre più isolata: "È una morta che cammina"

"Theresa May è una morta che cammina. L'unica domanda è quanto a lungo resterà nel braccio della morte".

La "sentenza" è stata pronunciata oggi dall'ex ministro delle Finanze conservatore, George Osborne, che si era schierato esplicitamente per il no alla Brexit e fu rimosso proprio dalla May quando subentrò all'ex premier David Cameron. " Penso che lo sapremo molto presto", pronostica, "Potremo facilmente arrivare alla metà della prossima settimana e tutto crollerà per lei ".