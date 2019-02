Meghan Markle: "Nelle Università ​troppi uomini bianchi"

" Ci sono troppi uomini e troppi bianchi nelle università ". Così Meghan Markle lancia un altro dei suoi interventi sopra le righe, che potrebbe non piacere alla famiglia reale. Ma, per evitare liti, Harry ha deciso di avere uno staff di collaboratori separato da quello del fratello William, così che ognuno possa gestire la propria immagine mediatica come preferisce.

La dichiarazione sui professori universitari arriva dall'interessamento della dichessa di Sussex verso una campagna di docenti e studenti, che intendono chedere la "decolonizzazione" dei programmi di studio negli atenei britannici, definiti " al maschile, pallidi e stantii" . Meghan rivendica con orgoglio di essere meticcia e, secondo quanto rivela Agi, avrebbe esortato gli studenti a riflettere sui programmi che vengono seguiti oggi nelle scuole, che potrebbero essere "davvero antiquati".