Se ne è accorta pure Berlino: la Merkel chiude ai migranti

Alla fine Angela Merkel ha ceduto alle pressioni della Csu e ha accettato di fissare un tetto annuale all'ingresso di migranti. Ma solo in Germania.

Un'intesa è stata raggiunta stamattina tra i rappresentanti dela Cdu (il partito della Merkel) e quelli dell'ala bavarese (Csu), che da tempo chiedevano un freno ai richiedenti asilo da accogliere sul suolo tedesco. Si tratta di un primo negoziato per la formazione di un governo di coalizione dopo il risultato elettorale del 24 settembre. Resta da vedere se l'ipotesi sarà accettata dai Verdi (altro alleato di una coalizione di governo), favorevoli invece a una politica migratoria aperta.

L'accordo parla di un tetto massimo di 200mila richiedenti asilo accolti ogni anno per motivi umanitari. Inoltre i profughi potranno in futuro essere alloggiati in centri ad hoc in attesa che le pratiche vengano completate (mentre oggi vengono suddivisi in diversi punti d'appoggio in tutto il Paese.