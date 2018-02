Messico, arrestati 4 poliziotti: hanno venduto i tre italiani ai criminali

Svolta nell'indagine per la scomparsa dei tre italiani in Messico. Di loro non si hanno più tracce almeno dal 31 gennaio scorso. Ieri sono stati arrestati quattro agenti della polizia messicana. Tra questi c'è anche una donna. Sono accusati di aver venduto Raffaele Russo, il figlio Antonio ed il nipote Vincenzo Cimmino "a una banda di criminali" . Gli inquirenti non escludono che ci potrebbero essere altri poliziotti coinvolti.

I tre, originari di Napoli, si trovavano a Tecalitlan, città di 16.500 abitanti dello stato messicano di Jalisco, nella parte occidentale del Paese, quando sono letteralmante spariti nel nulla. I poliziotti li hanno bloccati e sequestrati in una stazione di servizio. Secondo il procuratore generale Raul Sànchez, i quattro agenti avrebbero "venduto i tre italiani ad membri di una banda del crimine organizzato" della cittadina a 600 chilometri a ovest di Città del Messico. Dalla stazione di servizio di Tecalitlàn i banditi avrebbero, poi, portato i tre verso l'autostrada in direzione di Jilsotlàn.