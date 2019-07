Messico, l'eccezionale grandinata che ha sepolto Guadalajara

Una coltre di ghiaccio alta fino a due metri che ha invaso strade e abitazioni. È accaduto in queste ore a Guadalajara, capitale dello stato di Jalisco, in Messico, dove domenica una forte grandinata ha colpito la città, seppellendo letteralmente automobili e camion. Circa 200 abitazioni e negozi sono stati danneggiati, almeno 50 veicoli sono stati spazzati via e sei quartieri sono stati completamente coperti dai chicchi di ghiaccio.

" Non ho mai visto scene simili a Guadalajara ", ha dichiarato Enrique Alfaro, il governatore dello stato che si trova nella parte occidentale del Paese. Nella città messicana, popolata da cinque milioni di abitanti, negli ultimi giorni si erano registrate temperature estive, sui 31° centigradi, ma non si era mai verificato un evento simile per intensità e forza. " E poi ci chiediamo se il cambiamento climatico è reale, questi sono fenomeni naturali mai visti prima ", ha aggiunto Alfaro, che sul suo account Twitter ha tenuto informata la popolazione.

Muy temprano, antes de ir a la CDMX para el arranque de la Guardia Nacional, estuve en el lugar para evaluar la situación y fui testigo de escenas que nunca había visto: el granizo a más de un metro de altura, y luego nos preguntamos si el cambio climático existe. pic.twitter.com/cognB1JHg6 — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) 30 giugno 2019

Le autorità sono ricorse a tir e macchinari pesanti nelle strade e nelle vie principali per renderle di nuovo percorribili. Oltre a Guadalajara è stata colpita anche la città di Tlaquepaque.

Freak hailstorm hit Guadalajara, Mexico, early this morning, causing hail accumulation of up to 1.5 meter (5 feet) high https://t.co/W29LayHlrO pic.twitter.com/IwFHmkgrnL — BNO News (@BNONews) 30 giugno 2019

La protezione civile locale ha fatto sapere che non ci sono stati feriti, ma che due persone hanno mostrato "i primi segni di ipotermia".