Messico, precipita l'elicottero: morti governatrice e il marito senatore

Il Messico è sotto choc per la morte della governatrice dello Stato di Puebla e di suo marito, senatore ed ex governatore.

Martha Erika Alonso e il marito Rafael Moreno sono morti in un incidente in elicottero. L'aereo si è schiantato nell'area di Santa Maria Coronango a Puebla e la causa dell'incidente è ancora sconosciuta. A ufficializzare la notizia è stato il presidente messicano, Andres Manuel Lopez Obrador. "Le mie più sentite condoglianze ai parenti del senatore Rafael Moreno Valle e sua moglie, governatrice di Puebla Martha, Erika Alonso - ha scritto su Twitter il capo di Stato -. Mi assumo l'impegno di indagare sulle cause e raccontare la verità su ciò che è successo".

Nello schianto hanno perso la vita anche i due piloti e un assistente del senatore.

Martha Erika Alonso ha prestato giuramento come governatrice il 14 dicembre dopo che un tribunale elettorale ha certificato la sua vittoria nei sondaggi di luglio. È stata la prima donna ad occupare la posizione a Puebla, dove suo marito era governatore dal 2011 al 2017.