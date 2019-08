Messico, rapina a Zecca: rubati valori per 2 mln

Uomini armati che fanno irruzione nel quartier generale della Zecca. Sembrerebbe la finzione di un'episodio della Casa di Carta, quello che è accaduto oggi a Città del Messico.

Oggi, due uomini hanno aggredito le guardie davanti al quartier generale della Zecca e, dopo averli privati delle loro pistole, si sono diretti all'interno dell'edificio, riuscendo a sottrarre il denaro da una camera blindata, che in quel momento era aperta. Anche per questa strana e fortunata coincidenza, gli inquirenti sospettano che all'interno della Zecca ci fosse una talpa, forse un impiegato, che abrebbe avvisato i complici, per suggerirgli il momento migliore per entrare in azione. Il mini commando è poi scappato sulle motociclette, prima che la polizia potesse intercettarli.

Tra i valori sottratti durante la rapina, si contano anche 1.500 monete d'oro antiche, conosciute come "centenarios", coniate nel 1921 per il centenario dellindipendenza del Messico dalla Spagna, che hanno un valore di 50 pesos l'una. Secondo i media locali, il bottino complessivo potrebbe raggiungere i 50 milioni di pesos (oltre 2 milioni di euro).

Secondo quanto riporta Tgcom24, gli inquirenti sarebbero in possesso delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, che mostrerebbero il volto dei rapinatori.