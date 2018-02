Messico, terremoto di magnitudo 7.2. Colpito il Sudovest del Paese

Una potente scossa di terremoto ha colpito il Messico nella regione di Oaxaca alle 17:.9 ora locale (le 00:39 in Italia). La magnitudo registrata è di 7.2 gradi della scala Richter. Le immagini diffuse tramite i social media mostrano edifici che tremano fino a Città del Messico, con le persone impaurite che corrono in strada. Il presidente messicano Enrique Pena Nieto, via Twitter, ha precisato che l’epicentro è stato a Nord Est di Pinotepa Nacional, a Oaxaca (a circa 348 chilometri dalla capitale). La scossa sarebbe durata oltre un minuto ed è stata avvertita anche nelle regioni di Guerrero, Puebla e Michoacan, e persino nel vicino stato del Guatemala.

Durante un sopralluogo, dopo le scosse, un elicottero a bordo del quale viaggiavano il ministro dell'Interno messicano Alfonso Navarrete e Alejandro Murat, governatore dello stato di Oaxaca, è precipitato in fase di atterraggio. Illesi ministro e governatore, mentre due persone, che erano a terra, sono morte e altre, a bordo del mezzo sono rimaste ferire.

Subito dopo il sisma molte persone in preda al panico hanno invaso le strade, temendo che potesse ripetersi quanto avvenuto nel settembre scorso, quando un potente terremoto causò 465 morti. Il 7 settembre 2017 un terremoto di magnitudo 8,2 ha fatto tremare la nazione e ucciso 96 persone, negli stati di Oaxaca e Chiapas. Meno di due settimane dopo, il 19 settembre, nel 32 ° anniversario dell'enorme terremoto del 1985 che ha ucciso 10.000 persone, un terremoto di magnitudo 7.1 ha scosso ancora una volta il paese, causando la morte di 369 persone.

Il Messico si trova in un punto ad elevato rischio sismico, in cui cinque placche tettoniche si uniscono, rendendolo particolarmente vulnerabile ai terremoti.