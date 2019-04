Una meteora attraversa il cielo in Florida ​e lo illumina di verde

All'improvviso un grande bagliore attraverso il cielo e l'orizzonte si illumina di verde. Uno spettacolo suggestivo ha emozionato i fortunati spettatori che, nella notte tra sabato e domenica, hanno assistito alla magia della natura.

Pochi minuti prima della mezzanotte, infatti, il cielo sopra Gainsville, in Florida, è stato attraversato da una meteora, che ha lasciato a bocca aperta. Una dashcam, le telecamere presenti a bordo di alcune auto, ha registrato tutto.

Il proprietario della videocamera che ha registrato lo spettacolo stava guidando per tornare a casa: all'improvviso, un bagliore luminosissimo, causato da una meteora, ha attraversato il cielo, illuminando il cielo di verde e azzurro per qualche secondo.

Il passaggio della meteora è stato confermato anche dal servizio nazionale di meteorologia (NWS), anche se non si sa ancora che fine abbia fatto il meteorite: potrebbe essersi disintegrato completamente, nel passaggio nell'atmosfera terrestre, o se da qualche parte potrebbe essere rimasto qualche frammento.

Did you see it? A meteor was caught on GOES Lightning Mapper (GLM) around 3:52Z or 11:52 PM ET! pic.twitter.com/6FnUCN83EJ