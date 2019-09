Migranti, bimbo di 5 anni travolto e ucciso da un camion nel campo di Moria a Lesbo

Lo ha travolto e ucciso un camion, vicino al campo di migranti di Moria, sull'isola di Lesbo, in Grecia. Ha perso la vita così, un bambino rifugiato di cinque anni, originario dell'Afghanistan che, secondo una nota della polizia locale, si stava nascondendo dentro a una scatola vicino alla strada. L'autista, che lo ha investito durante una manovra, alle autorità avrebbe detto di non essersi reso conto della presenza del piccolo all'interno dello scatolone. Ora è in stato di fermo.

" Stiamo piangendo la morte di un bambino di cinque anni a Lesbo. Stava giocando sulla strada ed è stato colpito da un camion fuori Moria. Questa tragedia non sarebbe mai dovuta accadere ", ha commentato l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati su Twitter.

UNHCR shocked at death of Afghan boy in #Moria #Lesvos; urges transfer of unaccompanied children to safe shelters https://t.co/jCQhJotGqj — UNHCR Greece (@UNHCRGreece) August 25, 2019

Dal 1° al 22 settembre, in base a quanto riportato dall'organizzazione non governativa, Aegean Boat Report, 3.472 rifugiati hanno raggiunto l'isola di Lesbo, a 10 chilometri dalla Turchia. Solo venerdì scorso, secondo i dati forniti dalla stessa associazione, 439 persone sono sbarcate sul suo suolo, anche se il campo di Moria è già sovraffollato con circa 12mila migranti, ovvero quattro volte la sua capacità valutata dall'Unhcr. Il governo di Atene aveva già espresso "profonda preoccupazione" per l'aumento degli arrivi di rifugiati e migranti sulle isole dalla fine di agosto e ha deciso di trasferire più di 2.500 rifugiati dall'Egeo verso la Grecia continentale dall'inizio del mese.

Il campo di Moria è stato, spesso, oggetto di critiche da parte delle Ong per le condizioni di accoglienza, ritenute disastrose e inadeguate, per le popolazioni più vulnerabili, in particolare i bambini. Alla fine di agosto, un 15enne non accompagnato proveniente dall'Afghanistan è morto accoltellato durante una rissa, sempre all'interno del campo.