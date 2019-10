Migranti, l'inferno sotto gli occhi dell'Ue: 'Bimbi trattati da subumani'

Samos, Grecia - Giocano con le loro biglie verdi lungo la strada che porta all’hotspot. Corrono, ridono e scherzano in gruppo. C’è chi viene dall’Afghanistan, chi dal Pakistan, altri sono invece siriani e africani. Per loro il campo è anche divertimento. Sono i bambini che vivono accampati nelle tende intorno all’hotspot di Samos. Il campo profughi, finanziato dall’Unione europea, può ospitare solo 648 persone, ma oggi sull’isola se ne contano oltre 5mila e più del 50% sono donne e bambini.

" Viviamo in pessime condizioni, senza cibo né acqua ", racconta tra le lacrime la madre di due bambine piccole. Loro hanno due e tre anni e da qualche settimana la loro casa è una tenda montata nel bosco all’esterno dell’hotspot. " Le mie figlie hanno solo questi vestiti. Non posso neanche lavarli perché non c’è un posto dove fare il bucato ". E questo è solo uno dei tanti problemi. Nel campo sovraffollato le code per il cibo richiedono ore, si stima esista una doccia ogni 200 persone e ci sono solo due medici per tutta la popolazione. I bimbi sono costretti a vivere tra rifiuti e animali, senza protezione e nel completo disinteresse dell’Unione Europea. " Questi bambini sono trattati come dei subumani ", denuncia Nicolò Govoni, fondatore della Ong italo-greca Still I Rise che da oltre un anno si occupa di dare un’istruzione ai minori profughi sull’isola.

Negli hotspot di Lesbo, Samos, Leros, Kos e Chios sono oggi stipati più di 30mila migranti a fronte di una capacità massima di 6.300 persone. I bambini rappresentano il 35% della popolazione straniera sbarcata sulle cinque isole e circa 6 su 10 hanno meno di 12 anni. " Questo non è un posto adatto per i più piccoli - afferma un giovane afghano che abita nella 'giungla' di Samos -. Qui ci sono ratti, serpenti e altri animali molto pericolosi soprattutto per loro ". Ma in quella foresta i minori sono costretti a restare almeno sei mesi prima di ottenere, con le loro famiglie, il lasciapassare verso Atene. E intanto la vita scorre nel campo. In inverno le temperature si abbassano e le piogge allagano le tende. D’estate si superano i 40° e nelle baracche il caldo è soffocante. " Dall’hotspot non ci forniscono niente, alcun vestito o coperta. Di notte fa molto freddo e dobbiamo arrangiarci come possiamo ", spiega con un filo di voce una donna siriana incinta. Vive insieme agli altri due figli e a 17 persone in una tenda costruita nella foresta, senza luce né acqua. " Ci arrampichiamo su questa collina per riempiere le bottiglie e avere qualcosa da bere ", raccontano alcuni bambini mentre affrontano la ripida discesa portando recipienti più grandi di loro. Tra le rocce sgorga una piccola fonte di acqua, non potabile. " Alcune persone sono state male, ma non abbiamo altro per dissetarci ", spiegano alcuni giovani. Anche il cibo scarseggia e per recuperare qualcosa da mangiare, i migranti devono mettersi in fila per ore. " Ho cinque figli e questa mattina mi hanno dato solo tre bottiglie di acqua e tre pezzi di pane. Come faccio a sfamarli? ", chiede disperato un padre di famiglia.

Spesso vittime di violenze e abusi, per i bambini la vita nella foresta diventa ogni giorno più difficile. Tra i circa 1.500 minori che vivono nel campo, circa 300 sono non accompagnati, senza mamma o papà. " Molti di loro stanno nella giungla perché nella safe zone, l’area dell’hotspot dedicata a loro, non c’è posto ", denuncia Nicolò Govoni. " Questa zona dovrebbe essere presidiata, invece gli adulti entrano ed escono, spesso con alcool e droga. A volte mettono 20 ragazzi in un container quando dovrebbero starcene al massimo 12. Dormono per terra, senza materassi, nella sporcizia. È veramente una condizione grave ". E l'Europa sta a guardare. Per questo Still I Rise ha denunciato le autorità che gestiscono l’hotspot. " Abbiamo avviato questa causa per crimini contro l’umanità - spiega Nicolò - e siamo riusciti a portarla al Parlamento europeo. Ora aspettiamo una risposta ".