Migranti ong, il pressing della Merkel: ​"Soluzione europea e solidale"

Le navi Sea Watch e Sea Eye restano davanti alle coste di Malta, mentre nel governo italiano si è creata una vera spaccatura proprio sulla possibilità di fare sbarcare le ong nel nosto Paese. Da una parte Matteo Salvini e dall'altra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. E se il vice premier leghista non ha nessuna intenzione di mollare la presa ("i porti restano chiusi"), anche Malta sembra viaggiare sulla stessa lunghezza d'onda.

Così, in queste ore, Berlino prova a farsi sentire. Con mezze soluzioni e con il pressing all'Italia (e all'Europa). Serve "una soluzione durevole, europea, solidale. E non ogni volta un nuovo negoziato per ogni nuova nave con profughi a bordo quando si avvicina ad un porto del Mediterraneo", ha detto Steffen Seibert, portavoce del governo tedesco.

Cosa ha intenzione di fare la Germania, quindi, con i 49 migranti, 32 dei quali si trovano sulla Sea Watch che batte bandiera tedesca? "Il governo tedesco ha dichiarato molto presto la propria disponibilità a partecipare all'accoglienza delle persone sulle due navi nell'ambito di una soluzione europea", ha continuato il portavoce della cancelliera Angela Merkel, tornando a sottolineare che "la Commissione Ue è impegnata" in questa direzione.

Ancora una volta la Germania tira in ballo una soluzione europea. Intanto da Berlino, stando a quanto scrive il The Post internazionale che ha sentito fonti maltesi, continua un pressing "nascosto" nei confronti dell'Italia. "La decisione di accogliere donne e bambini a bordo della Sea Watch in Italia - si legge - non è frutto della generosità del governo italiano, ma anzi, deriva da un ricatto della Germania e dalle pressioni Ue".

In poche parole, come spiega Chiara Giannini su ilgiornale, la Germania avrebbe categoricamente posto la condizione che solo se anche il nostro Paese avesse accolto una quota di migranti avrebbe partecipato alla ripartizione. E sulla stessa linea c'è la Commissione europea, che avrebbe fatto pressione sul premier Conte. Il risultato? Un'apertura da parte di Conte e di Di Maio.

Intanto, in queste ore, Sea Watch scrive su Twitter che alcuni migranti rifiutano il cibo. "A bordo della Sea Watch stiamo registrando episodi di persone che rifiutano il cibo. Non possiamo credere che tutto questo stia accadendo a poche miglia dalle coste europee", si legge. La ong tedesca, poi, teme che lo "stato psicologico e di salute" dei migranti tratti in salvo "possa peggiorare sensibilmente". Al momento le persone che evitano il sostentamento sono almeno tre.

17th day at sea.

On board of #SeaWatch we are reporting episodes of people refusing food. We fear that their psychological and health status may deteriorate significantly. We cannot believe that all this is happening a few miles from the European coasts. pic.twitter.com/t2sr3po7ol