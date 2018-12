Migranti sequestrano una nave: "Adesso portateci in Inghilterra"

Armati di barre di ferro. Disperati e pronti a tutto. Qauttro migranti hanno minacciato l'equipaggio di una nave da carico del gruppo Grimaldi sull'estuario del Tamigi, chiedendo di poter raggiungere l'Inghilterra. Lo ha annunciato lo stesso portavoce del gruppo: "Sono armati di barre di ferro e minacciano l'equipaggio da questa mattina di avvicinarsi alla riva", ha detto a Sky News Paul Kyprianou. Che ha aggiunto: "Stiamo ancora aspettando l'intervento delle autorità".

I migranti, che si erano imbarcati clandestinamente sulla nave, sono riusciti a fuggire da una cabina in cui era stati rinchiusi una volta scoperti. Poi, racconta il portavoce del gruppo Grimaldi, " hanno iniziato a minacciare l'equipaggio, chiedendo al comandante di navigare molto vicino alla costa. L'equipaggio si è chiuso sul ponte della nave, quindi è sicuro e nessuno è rimasto ferito ".