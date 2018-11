Milionaria 23enne cerca l'amore in rete e gli offre 60mila sterline

Jane Park ha 23 anni, è di Edimburgo e 62,1 mila follower su Instagram. Ma è anche la più giovane vincitrice milionaria di sempre al concorso Euromillions. Infatti, non aveva ancora compiuto 18 anni quando vinse un milione di sterline alla famosa lotteria britannica. Probabilmente, Park ha tutto. Ma, a distanza di cinque anni, la giovane sta cercando un fidanzato. Così ha deciso di pubblicare un annuncio in rete, elencando le caratteristiche che vorrebbe trovare nel suo partner. E, secondo quanto appreso, l'ipotetico ragazzo potrebbe ricevere, all'anno, una sorta di "stipendio" da 60mila sterline.

A occuparsi della vicenda, ricostruita da Il Messaggero, il Mirror che ha raccontato la sua storia. Dopo la vincita inaspettata, negli anni, lo stile di vita della giovane si è trasformato. Ha viaggiato di più, ha acquistato una casa più grande per lei e per la madre ed è diventata un personaggio noto. Con qualche "sfortuna" sul piano sentimentale. L'ultima relazione, avuta con Sam Callahan, un finalista dell'edizione britannica di X Factor, sarebbe finita con un tradimento da parte del musicista. Dopo i fallimenti amorosi, Park ha sospettato di essere corteggiata soltanto per il suo matrimonio, così ha preso la decisione dell'annuncio. "Non è sicura di essere amata per ciò che è o se per il conto in banca. Vive questa specie di ossessione con molta preoccupazione e vuole subito mettere le cose in chiaro", ha spiegato un'amica della 23enne. Che ha aggiunto che per lei, fedeltà e sincerita sono "la cosa più importante".