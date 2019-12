Miss Mondo, bufera sul concorso: "Io eliminata perché divorziata e mamma"

Quando gli organizzatori hanno scoperto che era divorziata e madre di un bimbo di 5 anni, le hanno tolto la corona di Miss Ucraina. Veronika Didusenko è stata la reginetta del Paese per soli quattro giorni, fino a quando le è stato tolto il titolo e il premio in denaro. Con la corona avrebbe rappresentato l'Ucraina a Miss Mondo, ma senza il riconoscimento non potrà fare altro che guardare il concorso in tv.

Così ha deciso di fare causa alla Miss World Organization, alla quale è affiliata la competizione ucraina. " Per quale motivo una donna dovrebbe essere esclusa solo perché è una madre? Non ha alcun senso. Essere mamma non ha implicazioni sulla mia capacità di essere una modella professionista o sul mio lavoro. Quelle regole non hanno alcun senso. Negarmi la possibilità di competere viola le protezioni contro la discriminazione ", ha tuonato la bella Veronika su Instagram.

Rappresentata dall'avvocato per i diritti umani, Ravi Naik, la 24enne ha spiegato di non volere la corona di miss indietro: il suo obiettivo è quello di cambiare le regole. Dalla restizione su età e altezza allo stile di vita, allo status di madre o moglie.

Come riporta Repubblica, Didusenko ha spiegato di non aver rivelato di essere madre nel momento in cui ha fatto domanda per partecipare al concorso in Ucraina, aggiungendo che non c'era nel questionario online una parte specifica dove scrivere " divorziata e con figlio". "L'impegno a cui il concorso sottopone le ragazze è stressante, sono costrette a stare fuori per giorni, soggette a ritmi e assenze che possono avere impatti negativi su un bambino piccolo, privato dell'amore di sua madre per chissà quanto tempo ", ha dichiarato Yuri Ageiev, capo del comitato di Miss Ucraina.