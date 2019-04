Modello si accascia e muore durante una sfilata

Un modello brasiliano di 26 anni è morto improvvisamente ieri durante una sfilata di moda a San Paolo. "L'SPFW ha appena saputo della morte del modelloTales Soares, che ha avuto un malore durante la sfilata di Ocksa, un marchio brasiliano", hanno detto gli organizzatori in una nota in cui però non hanno fornito dettagli sulle cause di questa morte.

Il giovane, il cui nome d'arte era Tales Cotta, è svenuto mentre si girava per lasciare il palco. I vigili del fuoco, presenti sul posto, sono intervenuti immediatamente davanti a decine di spettatori stupefatti, secondo le informazioni della stampa locale. Sul proprio account Instagram Ocksa si è detta "affranta dalla notizia". La settimana di San Paolo è l'evento di moda più importante in America Latina.