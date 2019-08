La moglie morta a El Paso era la sua unica parente: al funerale invita la città

Avrebbero voluto vivere e morire insieme. Invece Margie se n'è andata da sola, prima dell'uomo che ha avuto accanto per 22 anni. Lei è una delle 22 vittime della strage di El Paso del 3 agosto. Con la morte della moglie, Antonio non ha perso solo una compagna, ma tutta la sua famiglia, dato che l'uomo non ha altri parenti.

Per questo, temendo di essere l'unico a partecipare al funerale della donna, Antonio ha deciso di invitare i suoi concittadini. Pensava che alle celebrazioni, che si terranno domani, si sarebbe presentato solo qualche vicino di casa. Invece, il post diffuso su Facebook dall'agenzia di pompe funebri Perches Funeral Homes è diventato virale. E ora, al funerale di Margie saranno in migliaia: talmente tanti che la celebrazione è stata spostata in una chiesa più grande.

Oltre 50 persone hanno ordinato corone di fiori e qualcuno ha organizzato un viaggio, per poter arrivare a New York (per esempio dalla California), in tempo per dare l'ultimo saluto a Marge, che aveva 63 anni. Tra i partecipanti alla celebrazione, ci saranno anche il sindaco e alcuni politici locali e, secondo gli organizzatori, dovrebbero partecipare un migliaio di persone. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il manager dell'agenzia funebre avrebbe coperto tutti i costi del funerale, organizzando una cerimonia mai vista prima.

Così ora, accanto ad Antonio, che temeva di essere solo a dover affrontare il dolore della perdita della moglie, ci saranno tanti sconosciuti, pronti a dimostrare il loro affetto.